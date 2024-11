Aficionado del Atlas acusa ser herido durante el Clásico.

GUADALAJARA, Jalisco 22-Nov-2024 .-Gerardo Soria, un aficionado del Atlas, acusó que le perforaron un pulmón dentro del Estadio AKRON, durante el Clásico Tapatío.

Ayer, en el duelo de Play-In entre Chivas y los Rojinegros, se registraron incidencias dentro y fuera del Estadio. Sin embargo, el aficionado Soria señaló un hecho de gravedad a través de las redes sociales.

Con fotografías que demuestras las heridas que sufrió en la espalda y su camiseta del Atlas totalmente manchada de sangra, Gerardo Soria expresó lo sucedido.

"Creo que me retiro de ir a los estadios del futbol mexicano. 4 heridas on arma blanca dentro del estadio, 1 de ellas perforó mi pulmón derecho en el Estadio AKRON. Solo ganas, ni sutura, ni ambulancia. Me moví por mis propios medios. Creo que algo andan haciendo mal", escribió el aficionado.

"Todo esto por defender a mi hijo, que bueno que fui y yo, y no él", añadió en la cuenta de Instagram @giardo08.