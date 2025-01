"Ahora tú podrías ser mi esclavo"; Julián Quiñones ataca tras racismo

Julián Quiñones causó polémica en redes sociales luego de que el futbolista de Al-Qadiisyah respondiera a un aficionado que lo había llamado ´esclavo´.

Tras los nuevos insultos racistas a los que tuvo que enfrentarse en redes sociales, Julián Quiñones respondió con ´fiereza´ un comentario por parte de un seguidor.

El atacante de 27 años compartió sus vacaciones por Dubai, mostrando lujosa ropa y accesorios. En modo de crítica, fue cuando recibió el desafortunado comentario: "Y pensar que eran esclavos en los 1600", refiriéndose a su color de piel.

Fiel a su costumbre, y sin dejarse intimidar, Julián Quiñones mantuvo la sintonía del comentario recibido y -haciendo hincapié a la calidad de vida que lleva ahora- respondió:

Y pensar que ahora mismo tú puedes ser mi esclavo. Cómo cambia la cosa, no?".

Este martes 7 de enero (09:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México) será el primer partido de Al-Qadasiyah y Julián Quiñones en 2025, cuando se enfrenten a Al-Taawon en los 4tos de final de la Copa del Rey de Campeones, duelo en el que fungirán como visitantes.

Posteriormente, el conjunto en el que milita el delantero mexicano volverá a la actividad en el futbol de Arabia Saudita, certamen en el que marchan en el tercer peldaño de la clasificación, únicamente por detrás de Al-Ittihad y Al-Hilal.

Cabe señalar que el paso de Julián Quiñones por la Selección Mexicana vivirá una ´pausa´ a inicios de 2025, ya que para el primer encuentro del Tri (contra Inter de Porto Alegre) el extremo izquierdo no podrá ser contemplado por Javier Aguirre debido a que este partido no corresponde a una Fecha FIFA; volvería en marzo, cuando México encare el Final For de Concacaf.