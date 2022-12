Al Nassr estaría por contraer a CR7 para llevarlo al fútbol de Arabia Saudita

Marcelo Salazar, director deportivo del Al Nassr, dio a conocer que el equipo de Arabia Saudita está en medio de unas fuentes negociaciones para poder llevar a Cristiano Ronaldo al fútbol de Arabia.

"No puedo decir ni sí ni no. Se trata de una negociación de enorme magnitud, no sólo para el club, sino para el país y para el futbol mundial, y que tiene que ser conducida por instancias superiores", señaló Salazar en declaraciones a Flashscore al ser preguntado por si el futuro del equipo saudí estaba ligado al crack luso.

El director no tardó en alabar la gran carrera deportiva de CR7, aseguró que lo apoya pues ambos son lusitanos.

"Siempre ha sido un ejemplo para mí como deportista, por la voluntad que muestra para ganar", alabó. "Y, además, como ciudadano portugués, siempre le he apoyado. Pero con el tiempo el futuro se revelará", insistió.

Cristiano Ronaldo es agente libre desde que dejó el Manchester United en noviembre