Alcaraz minimiza peligro de Tsitsipas en Roland Garros

El español Carlos Alcaraz, número 1 mundial, se mostró muy seguro con su buen tenis de cara a los cuartos de final de Roland Garros, para los que se clasificó tras ganar al italiano Lorenzo Musetti (18º) sin gran dificultad.

Creo que ha sido mi mejor partido del torneo por ahora", comenzó el joven de 20 años en la rueda de prensa posterior.

He empezado un poco nervioso, pero he sabido recuperar un buen nivel y estar calmado pronto, y no se me ha complicado", resumió tras haber ganado por 6-3, 6-2 y 6-2.

He estado concentrado durante todo el tiempo. Él también quizás ha bajado un pelín los brazos, pero yo me enfoco en mi nivel y en mí mismo", dijo.

Alcaraz todavía no ha encontrado rival que le ponga contra las cuerdas en esta edición del torneo francés, pero eso podría cambiar en la próxima ronda, en la que se enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas.

Hemos jugado grandes partidos, tengo que estar concentrado pero su juego es bueno para mi estilo", dijo el murciano antes de saber que el N.5 sería su rival.

Obviamente, conforme vas pasando las rondas te vas enfrentando a gente mejor y te exigen más. Pero simplemente intento dar mi 100% en cada partido", indicó.

Sobre su preparación para la próxima ronda, Alcaraz se mostró confiado.

Ya sé lo que es jugar varios cuartos de final de Grand Slam, y con el US Open ya sé lo que es jugar unas semis y una final. Vamos a tomarnos estos cuartos como una ronda más, no vamos a ponerle más presión", explicó el joven tenista.

Sé que los rivales si me quieren ganar tienen que tener una exigencia mental, física y tenista muy alta, eso es muy complicado mantenerlo mucho tiempo. Tengo la ventaja de saber que eso tiene que pasar para ganarme", avisó Alcaraz.

Mi familia está aquí, tengo amigos aquí y por supuesto mi equipo forma parte de mi familia. Estar con ellos, bromear, andar por ahí, dejar vacía mi mente en los días libres, es muy importante", dijo.

Con el fantasma del rey de Roland Garros, Rafa Nadal, merodeando por las pistas pese a su ausencia, muchos parecen poner sus esperanzas sobre el joven N.1.

No sé si los espectadores o los fans de Rafa van conmigo, quiero pensar que sí, pero simplemente puedo sentir el calor de la gente cada vez que entreno y cada vez que salgo a la pista", afirmó.