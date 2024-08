Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez ya ponen la mira en el siguiente objetivo

Después de haber tirado 5 clavados en la plataforma de 10 metros y quedar en quinto lugar, Gaby Agundez y Alejandra Orozco aseguraron haber puesto su mejor esfuerzo pero por un error en el cuarto clavado perdieron la posibilidad del podio en los Juegos de París 2024. Gaby Agundez dijo.

Contenta de estar en mis segundo juegos, estar viviendo una experiencias olímpica con gente en gradas es algo que no me había tocado sentir, es decir, el apoyo mexicano, estar en la plataforma esa adrenalina, desafortunadamente no se dio el resultado de colgarnos una medalla...No tengo duda de que dimos todo, nos preparamos ahora toca darle vueltas a la página", expresó Agúndez con respecto a si existiera alguna diferencia entre ellas.

A pesar de no alcanzar el resultado esperado, su enfoque sigue siendo la solidaridad y el trabajo en equipo.

Somos un equipo y estamos aquí más juntas, fue un proceso complicado pero a pesar de todo estamos compartiendo plataforma juntas", mencionó.

Las atletas demostraron su capacidad para mantenerse enfocadas y unidas en cada momento decisivo. Su preparación no solo fue física, sino también mental, y esto se reflejó en su manera de enfrentar cada desafío en la plataforma.

A la hora de competir estamos muy conscientes, nos decimos mucho y creo que en esta ocasión y que no se nos haya dado vamos competencia por competencia y concentradas, la parte de vivir este momento el apoyo lo que te hace sentir unos Kokoyome algo que has trabajado toda tu vida para llegar, sentir este escenario", señaló la clavadista.

Alejandra Orozco, quien se puede mencionar que es la líder del equipo debido a su experiencia olímpica, dio paso a la autocrítica, además de expresar el compañerismo que existió entre ambas participantes.

Fue una prueba que se sabía muy peleada, hubo fallo de mi parte y bueno igual la sorpresa este año que llega Corea... Es un sentimiento agridulce, era nuestra motivación esa medalla, pero seguimos siendo un equipo, lo bonito de todo esto es que soñamos juntas e hicimos historia, un legado y manera de competir, seguimos siendo una misma, confiamos y creemos una de la otra y nos agradecemos", comentó.

El momento de la competencia ha pasado y las clavadistas lo percibieron en unión.

Estamos viviendo en presente y lo bonito de hoy son dos caras hubo mucha gente en gradas , saber que mucha gente se levantó, es la parte bonita que estamos disfrutando algo que no nos tocó en Tokio, gente que cree y valora a los atletas", afirmó Orozco.

Las clavadistas ya se preparan para su siguiente competencia en individual, donde buscarán mejorar sus actuaciones previas y alcanzar los primeros lugares.

Clavado tirado, clavado pasado, hay que darle vuelta a la hoja e intentar luchar por otro lado fueron detalles técnicos, estábamos conscientes y lo intentamos en el siguiente clavado, ahora nos toca poner los ojos en la siguiente competencia que son los individuales", concluyó Orozco.