Alejandro Zendejas se perderá hasta 9 partidos de América por lesión

Alejandro Zendejas causará baja de América durante las próximas seis semanas. André Jardine expresó con mayor claridad lo sucedido con el mediocampista azulcrema y aunque lamentó lo sucedido, aseguró que podrá contar con él para el regreso de la Liga MX en agosto e incluso, para las finales de la Leagues Cup.

Muy triste. Zende tiene un gran momento, uno de los mejores de su carrera, jugando mucho en cualquier función. Infelizmente el golpe le ha hecho una fisura, requiere por lo menos cuatro semanas fuera de acción para trabajar y ver si cicatriza bien. Por lo menos de cuatro a seis semanas estará de regreso. Para el regreso de la Liga MX va a estar disponible", expresó.

Los 9 partidos en los que Alejandro Zendejas no sería parte del América, son: Vs Tigres, FC Juárez, Chelsea y Aston Villa (amistosos), 16avos de final, 8vos de final, 4tos de Final, Semifinal y Final.

Otras ausencias en Coapa en este momento tienen que ver con los elementos extranjeros que acudieron a la Copa América como Diego Valdés, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, quienes apuntan a estar disponibles para los juegos en Estados Unidos.

Diego Valdés aún sigue un poco adolorido, hay que tener precaución, es una lesión que ha tenido otras veces, hay que tener calma. Dimos un paso atrás con él para que se recupere bien y no vuelva a suceder. Cáceres necesitaba un periodo de descanso porque desde la lesión en la Semifinal de Concachampions trabajó como loco para estar en Copa América, se dedicó mucho para estar en nivel y terminó muy cansado, pidió tiempo y es justo que descanse una semana. Va a estar para la Leagues Cup; Brian (Rodríguez) es un caso distinto, está más listo, tiene que resolver un par de cosas en Uruguay, pero se incorpora un poco más temprano", comentó.

Finalmente, André no negó que en América puedan irse jugadores en este mercado, pero aseguró que como club están preparados para cualquier movimiento que pueda surgir.

Ocupamos todas las plazas, pero América está atento a oportunidades en el mercado, seguimos atentos. Esto no lo controlamos, en cualquier momento puede venir una gran oferta por alguno de nuestros jugadores. Cuando algún equipo conquista títulos llama la atención de otros clubes y me imagino que esto va a pasar, pero a nuestra afición le digo que se queden tranquilos porque somos un club muy atento a estas cosas, un plan A, B y C para que si se va un jugador responder con otro de la misma calidad. No se pueden dar los movimientos por cerrados. Cuando estemos completos seremos un plantel bastante importante, fuerte, pero no cerrado. Debemos estar atentos al mercado para ser más fuertes, pero imaginando alguna salida. No queremos".