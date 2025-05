Alexa Moreno lanza la Believe Cup para fomentar la gimnasia sin presión

TIJUANA, BC.- Un nuevo capítulo en su carrera. Alexa Moreno, referente de la gimnasia mexicana y triple olímpica, asumió un nuevo reto al organizar la Believe Cup, una competencia creada para que niñas y jóvenes disfruten este deporte sin la presión típica de los eventos tradicionales.

Del 9 al 14 de junio, el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana será sede de este torneo que reunirá a gimnastas de todos los niveles, del 1 al 10, en una experiencia distinta: menos tensión, más alegría y motivación.

"Voy a estar con ellas durante todo el evento. Quiero tener esa cercanía con las niñas y que entiendan que hacemos gimnasia porque nos gusta. Así se logran cosas grandes", expresó la bajacaliforniana.

Alexa compartió que esta idea surgió al observar cómo, en los últimos años, muchas atletas dejan de disfrutar las competencias debido al estrés. "Esto es para que se la pasen bien. Que entrenadoras y atletas se vayan con una buena experiencia, incluso si un día lo llevamos a nivel internacional", comentó.

Una pausa para recargar energía

Este 2025, Alexa se tomó un respiro tras su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. Aprovechó para someterse a una cirugía en el tobillo y planea otra en la rodilla. Aunque le gustaría competir en Los Ángeles 2028, es consciente de que su cuerpo tiene la última palabra.

"Sí me encantaría ir, pero si no puedo entrenar como me gustaría para llegar al nivel deseado, no le vería sentido. Todavía no sé cómo me voy a sentir después de las cirugías", reconoció.

Por ahora, Alexa está centrada en inspirar a nuevas generaciones desde otra trinchera: la or