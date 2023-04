Alexis Arzate un hombre honrado

MONCLOVA.- El día inaugural fue todo un espectáculo, dentro del 21 de abril se escribió una historia de honradez por uno de los trabajadores del Estadio Monclova, se trata de Alexis Arzate quien alegró la noche para Nati Kortz quien había olvidado su bolso en la butaca.

"Mi nieta Lían dejó su bolsa con un IPhone, ya nos encontrábamos afuera del estadio, manda a mi nieto David Daniel quien se regresa de nuevo a las gradas, yo me voy corriendo, el ya venía de regreso y me dice no abuela no está, yo preocupada camino hasta donde habíamos estado sentadas y clamando a Dios me ayudara a encontrarla, yo como quiera me quedo parada triste viendo la butaca, tipo esperando un milagro.

En eso viene corriendo un hermoso joven trabajador del estadio y me dice que busca señora, le digo una bolsa y me dice como era, le describo la bolsa y me dice sígame por favor, me va platicando, yo me la encontré y la entregue en la oficina, le digo mil mil gracias mijo, el celular que ahí esta es un iPhone de mi nieta que compró con sus ahorros, y dice yo ni abrí la bolsa señora solo la entregué, le digo que bueno que la encontraste tú, otra persona no la hubiera regresado.

Y me dice no señora yo no puedo tomar lo que no es mío y a parte no puedo defraudar la confianza que me da la empresa para la cual trabajo y es Acereros de Monclova, Liga Mexicana de Béisbol", relató en su red social Diana Salazar.

Cómo reconocimiento a la acción que realizó de resguardar el bolso, el joven Alexis Arzate fue el galardonado en lanzar la primera bola en el segundo juego de la serie entre Acereros y Rieleros.