Alista Brenda Cerén su festejo

GUADALAJARA, Jalisco 28-Mar-2024 .-Brenda Cerén tiene una manera particular de festejar sus goles. La delantera de El Salvador, utiliza un lenguaje de señas que significa: "Jesús es el camino, la verdad y la vida".

Por ello, para Cerén, quien proviene de una familia futbolera en la que sus hermanos Darwin y Óscar, además de su hermana Paola también son futbolistas profesionales, el anotar un gol representa un motivo importante para celebrar.

"Soy muy feliz porque es para lo que trabajo, es con lo que aporto al equipo, siempre será importante para mí, a veces se llegan las malas rachas de que estás intentando y no logra caer un gol, pero eso no significa que no aportes, si estás haciendo bien las cosas pues al final los goles van a llegar.

"Todo el tiempo he sido delantera. Hubo un tiempo que me gustó jugar de defensa central, pero por un motivo muy importante de que mi mamá era la portera y no me gustaba que le tiraran, entonces me gustaba mucho defender a mi mamá. Eran juegos de la comunidad, a mi mamá le gustaba jugar de portera y yo quería quedarme de defensa para que no le hicieran tiros", relata Brenda.