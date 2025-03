¿Amaño de pelea? William Scull señala a 'Canelo'

El boxeador cubano William Scull, próximo rival de ´Canelo´ Álvarez, alzó la voz ante los comentarios sobre el presunto amaño de la pelea que se disputará el sábado 3 de mayo en Arabia Saudita.

A poco más de un mes de enfrentarse al boxeador mexicano, William Scull salió a desmentir de manera contundente el presunto amaño por parte de ´Team Canelo´:

Andan diciendo que la empresa de ´Canelo´ se contactó conmigo para arreglar la pelea, la pelea no se ha arreglado nada. A mí no me han ofrecido ningún dinero, ninguna joya, ningún auto lujoso. Todo es mentira, no sé de dónde sacan esa información", publicó en sus historias de Instagram.

Señalando a los medios de su propio país, William Scull arremetió por el ´hate´ recibido cuando -desde su perspectiva- solamente tendrían que unir esfuerzos y apoyarlo para la siguiente contienda ante ´Canelo´ Álvarez:

Tienen que hablar de que un boxeador cubano que salió de la nada está haciendo historia. Esas son las cosas que tienen que hablar las páginas cubanas".

Finalmente, pidiéndole a los aficionados que únicamente crean lo que sea publicado en medios oficiales, William Scull lanzó un contundente mensaje de cara a la ´guerra´ que se avecina frente al pugilista tapatío:

No sé por qué hacen esas cosas, ustedes crean lo que yo publique en mis redes sociales. Estamos haciendo historia y mejorando todo lo que se tiene que mejorar para esta guerra del próximo 3 de mayo", sentenció.

La pelea entre William Scull y ´Canelo´ Álvarez significará un antes y un después para el pugilista tapatío, ya que por primera vez en su carrera, subirá a un cuadrilátero fuera de México o Estados Unidos.