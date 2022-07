Amarran Play Offs

Oaxaca, Oaxaca.- Más allá de lo sucedido en el campo, donde Monclova tuvo jornada redonda al ganar 16-0, lo relevante es la clasificación por décima temporada consecutiva a play offs de la furia azul; Acereros no se ausenta de una post temporada desde el 2012 cuando terminó 5to en el standing norteño; la racha inició en el siguiente año, el 2013, donde se jugó juego de eliminación directa frente a Diablos Rojos; desde entonces, Acereros no ha faltado a ningún play off, llegando por décima temporada consecutiva a tierra prometida, la mejor racha al respecto en toda la LMB.

ACERO PURO PODER:

Los pupilos de Matías Carrillo hilvanaron su juego 12 con al menos un cuadrangular, sucedió desde temprano; en la primera entrada Addison Russell (20) se convirtió en el primer acerero con doble decena de jonrones al dar solitario al derecho para el 1-0.

Al siguiente inning, Bruce Maxwell (9) se encontró las bases llenas y conectó grand slam que hizo grande el rally de un segundo rollo donde Monclova ya lo ganaba 8-0. La tercera la inició Juan Pérez (17) sacándola del estadio para el 9-0 y en la cuarta fue Rodolfo Amador (10) el que con dos a bordo dio jonrón de tres para aumentar el pizarrón al 12-0.

Las otras 4 entraron con diversos ataques ante un pitcheo bélico que solo pudo colgar ceros a partir de la quinta entrada.

AL BATE:

Addison Russell de 3-3 con homerun, Bruce Maxwell de 4-3 con homerun, Rodolfo Amador de 5-3 con homerun, Juan Pérez con homerun, Álex Mejía de 3-2, Chris Roberson de 3-2 y Chris Carter de 2-1 con 3 bases por bolas fueron lo más destacado en el bateo azul.

EDUARDO VERA IMPONENTE – REAPARECE CARLOS BUSTAMANTE

Con apertura de 5 innings en blanco, Eduardo Vera (5-4) fue el pitcher ganador, Carlos Bustamante fue activado hoy y lanzó una en blanco mientras Isáac Esqueda se encargó de la última. Por Oaxaca, Fabián Cota (3-2) fue el derrotado con 6 carreras en 1 y 2/3.

ACEREROS, 10 TEMPORADAS CONSECUTIVAS CALIFICANDO

Con el triunfo, Monclova asegura su lugar en play offs, quedando por definir el rival, que lo más probable es que sea Sultanes de Monterrey, y la localía, la cual promete una pelea interesante pues hasta antes de hoy, solo había medio juego de fierencia entre ambos en el standing.