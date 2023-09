Amaury quiere unas Chivas de época y base de Selección

GUADALAJARA, Jalisco 01-Sep-2023 .-Amaury Vergara trabaja con el objetivo de lograr unas Chivas de época y que el club rojiblanco vuelva a ser base de la Selección Mexicana.

El propietario del Guadalajara no busca que se piense en unas Súper Chivas 2.0, sino que se cree una nueva historia en su club.

"Todos estos apodos o motes que las Chivas van teniendo a lo largo del tiempo son tan bonitos y especiales qué hay que quererlos desde el lugar, tiempo y contexto en el que fueron. Súper Chivas solo fueron unas y habrá otros momentos para hacer otras cosas distintas", comentó Amaury Vergara.

"A mí me gusta mucho la historia y cuando suceda algo en el pasado hay que valorarlo, preservarlo y honrarlo y mirar al futuro con nuevos ojos. Cuando algo termina en un apodo quiere decir que se recuerda con cariño a un equipo de época. Mi trabajo es lograr ese equipo de época y su trabajo después será ponerle nombre a ese equipo de época".

Luego de los recientes llamados a la Selección Nacional de Gilberto "Tiba" Sepúlveda, Gilberto Orozco Chiquete, Alexis Vega y Roberto "Piojo" Alvarado en la primera convocatoria de Jaime "Jimmy" Lozano; Amaury Vergara ratificó la intención de aportar más elementos al Tri.

"Es parte de nuestros objetivos estratégicos: Chivas tiene que ser base de la Selección Mexicana. Estoy muy contento con esta nueva convocatoria, pero eso no nos quita las ganas de seguir mejorando. No es competencia, yo estoy a favor de que se formen más jugadores mexicanos no solamente en Chivas.

"Es buena señal que tengamos tantos convocados porque eso quiere decir que algo estamos haciendo bien para ser considerados por el proyecto del 'Jimmy' Lozano. Eso me tiene muy contento, pero nos llena de más energía para seguir trabajando. Y no solo jugadores, también técnicos, eso es parte del objetivo de Chivas".