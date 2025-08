FIFA muestra solidaridad con Katia García tras recibir amenazas

MONTERREY, NL 04-Aug-2025 .-Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se pronunció en contra de las amenazas recibidas por Katia Itzel García tras su actuación en el partido entre Rayados y Cincinnati de la Leagues Cup.

A través de redes sociales, el mandatario del máximo organismo rector del fútbol mundial, publicó un escrito donde se dijo consternado por la situación y muestra solidaridad con la silbante mexicana.

"Me consterna y entristece las amenazas contra la árbitra Katia Itzel García tras su actuación en los partidos de primera ronda de Leagues Cup entre el CF Monterrey y el FC Cincinnati del fin de semana. Sin árbitros no hay fútbol, por lo que debemos protegerlos y respetar su papel en este deporte. En el fútbol y la sociedad no hay cabida para el abuso, discriminación ni violencia de ningún tipo.

"En la FIFA nos solidarizamos con la Federación Mexicana de Fútbol y la Concacaf, para condenar las acciones de quienes realizan estas amenazas inaceptables. Ofrecemos nuestro apoyo incondicional para que los responsables rindan cuentas", se lee en el comunicado.

Luego de recibir amenazas de muerte por parte de presuntos aficionados del Monterrey, García Mendoza levantó la voz en redes sociales y ha tenido el apoyo de diferentes organizaciones, así como de la FMF y Rayados.