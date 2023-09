América enfrentará Clásico Joven con 'arsenal'... casi completo

El América recupera piezas de cara al clásico contra el Cruz Azul. Jonathan 'Cabecita' Rodríguez está disponible tras un largo proceso de recuperación que inició desde el fin del torneo pasado.

Fue una semana feliz en ese aspecto, es muy bueno ver la alegría de jugadores que trabajaron tanto tiempo, para poder estar con nosotros."

Tanto Jona, como Henry Martín y Sebastián Cáceres trabajaron normal. Henry aún no está listo para jugar, se siente incómodo del gemelo; Jona está para tener minutos y Cáceres normal. Zendejas está para jugar, tenemos cuidado con él para que no sea grave lo que sintió. Fue un aviso de una sobrecarga, pero Zendejas está para jugar", confirmó André Jardine, técnico del América.

Cabe destacar que Henry y Néstor Araujo buscarán reaparecer ante Chivas, pasada la fecha FIFA de la próxima semana.

Sobre el todavía proceso de adaptación de la plantilla a su modelo juego tras seis fechas del torneo y la Leagues Cup, Jardine explicó:

Es muy normal, América optó por un cambio de entrenador y muchas cosas cambian: la manera en que entrenas, la forma en que cada entrenador percibe el fútbol. Es una adaptación de ambos lados, estoy intentando ser inteligente en este punto y aprovechar las cosas buenas que aquí había".

PRIMER CLÁSICO DE AMARILLO

En Jardine hay cierta incertidumbre sobre las sensaciones que significan un Clásico Joven, sin embargo, se mostró listo para el nivel de presión y de exigencia.

Juro que no miro las cosas que salen en la prensa, porque tenemos muy poco tiempo, estamos siempre trabajando y el poco tiempo que me sobra lo dedico a mi familia, intento desconectarme. Esta presión para mí es muy buena, la presión externa existe y no es a la que debemos estar atentos".

La voy a descubrir mañana, estos partidos especiales, los clásicos, cuando los juegas sientes de verdad la rivalidad que tiene la gente, el ambiente del estadio. Los Clásicos realmente son distintos y lo voy a sentir. Nos preparamos para jugar un partido especial, con el Azteca lleno, con la afición dividida. Vengo de Brasil, de jugar clásicos importantes como el Grenal (Gremio vs Internacional) que paraliza a la ciudad, son partidos que me gustan y a los jugadores les gustan".

Respecto al rival en turno, luego del empate con el León (1-1) en la fecha pasada, Jardine calificó:

La formula es pensar partido a partido, no mirando secuencias. El partido contra Cruz Azul es duro, cambió la forma de jugar con otro técnico, viene de una gran victoria (ante Monterrey. Es un partido duro, cada juego se debe jugar como una Final y dando pasos al frente".

Entre las exigencias de su cargo, además de salir airoso en los clásicos, el técnico brasileño y campeón olímpico de Tokio 2020 compartió su mayor objetivo,

No pienso nunca en perder, trabajamos siempre con la victoria en nuestra cabeza. Estamos enfocados, con la certeza absoluta en este camino. Cada aficionado que me encuentra en la calle me pide una cosa: la 14".

¿ESPERA REFUERZOS?

Mientras la directiva de las Águilas negocia a un central, André Jardine apuesta a la segura y dice no estar desesperado por más refuerzos.

Siempre me preguntan sobre eso y mi respuesta es la misma, sigo enfocado en los jugadores que están. La directiva toma esas decisiones. Me enfoco en cada jugador que está y sacar de cada uno su mejor versión posible".