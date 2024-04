América golea a Toluca, es líder y consigue Liguilla directa

América goleó 5-1 a Toluca en la Jornada 15 del Clausura 2024, consiguiendo el liderato del torneo y convirtiéndose en el primer equipo calificado a la Liguilla de manera directa; Henry Martin llegó a 99 goles con la escuadra azulcrema.

En busca de tres puntos que les otorgaran el liderato en solitario del Clausura 2024, América recibía a Toluca en el Estadio Azteca; sabiendo lo que existía en juego, los 22 futbolistas comenzaron con gran intensidad y los Escarlatas tuvieron la primera aproximación, sin embargo, los locales fueron los que abrieron el marcador.

Al minuto 8 del encuentro, América recuperó el balón tras un saque de banda de Toluca y, tras una asociación de Diego Valdés y Henry Martin, el delantero chileno sería el encargado de definir ante la salida de Volpi y poner el 1-0 en el Coloso de Santa Úrsula.

La respuesta por parte de los ´Choriceros´ sería inmediata, ya que al 12´, Alexis Vega aguantó el embate de Igor Lichnovsky y cedió un balón al espacio para que Juan Pablo Domínguez mostrara su calidad, eludiera a Malagón e hiciera estallar las redes para poner el 1-1.

El delantero y capitán americanista, Henry Martin, mantendría las pulsaciones al máximo nivel en el Coloso de Santa Úrsula y en el minuto 15 mandaría a guardar el esférico tras un pase de Diego Valdés.

Con este tanto, la ´Bomba´ yucateca llegó a 99 goles con América e igualó la marca histórica de Carlos ´Maestro´ Reinoso como 7º máximo anotador en la historia de la escuadra de Coapa.

América no cedería el protagonismo y, en el 24´, Álvaro Fidalgo envió un trazo al espacio para que Diego Valdés bajara el esférico y definiera de pierna izquierda para poner el 3-1 en el encuentro; a pesar de que en un inicio fue marcado como fuera de lugar, el tanto subiría al marcador.

La polémica en el América Vs Toluca no quedaría atrás y al 34', Adonai Escobedo no marcaría un penal claro en contra de las Águilas por mano de Javairo Dilrosun.

En el final de la primera parte, e inicio de la segunda, Luis Malagón realizó un par de atajadas que evitaron el descuento para los del Estado de México, mientras que Henry Martin (46´) y Diego Valdés (57´) se perderían el 4-1.

Los dirigidos por Renato Paiva mandarían un claro mensaje en el Azteca en busca de recortar distancias y haciendo que Luis Malagón -de nueva cuenta- se empleara a fondo, sin embargo, un par de contragolpes definirían el compromiso.

Con América replegado, Julián Quiñones fue el protagonista en los últimos minutos, anotando el 4-1 y 5-1, resultado que le otorga el boleto directo a la Liguilla del Clausura 2024 a André Jardine y compañía .

El siguiente compromiso para América será ante Pumas en Ciudad Universitaria el domingo 21 de abril, mientras que Toluca, dos días antes, enfrentará al Atlético San Luis en el Alfonso Lastras.