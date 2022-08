Andrés Guardado le dirá adiós a la Selección en Qatar 2022

El mediocampista José Andrés Guardado Hernández, anunció el día de hoy que su participación con la Selección Mexicana llegará a su fin en la siguiente edición de la copa del mundo en Qatar 2022.

En una entrevista para Rondo Magazine, el jugador del Real Betis aseguró que su última voluntad es llegar a un último mundial con la selección mexicana, para después decir adiós a la selección.

“Para mí, juego el Mundial (Qatar 2022) y mi participación en Selección se acaba. Es mi último sueño, mi último objetivo, y también no lo veo como decir, quiero ir porque quiero jugar cinco Mundiales. No. Para mí es mi última oportunidad para conseguir algo para mi selección”, resaltó el también ex jugador del PSV Eindhoven.

El jugador aseguró que a pesar de los malos resultados de la selección, es posible sacar buenos resultado en Qatar 2022, y puso por ejemplo la medalla de oro conseguida en Londres 2012.

“Lo pongo de ejemplo con las olimpiadas, que se ganaron en 2012 en Wembley contra Brasil, esa generación y ese equipo, toda supreparación les había ido fatal y todo era negativo, toda la crítica al rededor; que van a hacer el ridículo, y se trajeron el oro”, remarcó Andrés Guardado.

Aunque Guardado no figura en las lista del Tata Martino, es posible que sea convocado al ser un jugador constante en la selección.