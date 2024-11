Ángel Sepúlveda está listo para jugar 'una guerra' ante Honduras

El delantero y goleador de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda, aseguró que será como una guerra, al momento de describir lo que espera de la visita de la Selección Mexicana a territorio hondureño. El Tri afina detalles para enfrentar al cuadro catracho en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Vamos a ir a jugar una guerra, va a ser duro, pero nosotros tenemos la personalidad para salir adelante. No va a ser nada sencillo, pero tenemos la sensatez y las formas para manejarlo, sabemos que vamos a ir a jugar una guerra y lo vamos a dejar todos para traernos un buen resultado", mencionó el delantero cruzazulino.

El ´Cuate´ no es ajeno a jugar en territorio hostil, en su pasado como seleccionado nacional vio acción ante selecciones como Curazao y El Salvador.

Hacen de todo, van a hacer de todo para incomodarnos, eso es una realidad, tenemos que estar concentrados y saber manejar el partido, no engancharnos de más, tenemos que jugar nuestro mejor futbol, al final somos once contra once dentro de la cancha, tenemos la experiencia y sabemos lo que son esos partidos", comentó Ángel Sepúlveda

´Sepu´ habló sobre el buen momento por el que atraviesa, esto luego de quedar dentro de los primeros lugares en la tabla de goleo y de ser considerado nuevamente para portar la camiseta de la Selección Mexicana.

Es un momento soñado, estoy disfrutando cada partido con mi club y eso fue lo que me trajo aquí. Yo quiero representar a mi país de la mejor manera, como me caracterizo, dejándolo todo en la cancha. Quiero disfrutar, es un lindo momento para eso", agregó el delantero.

Por último, sobre la competencia interna con los demás delanteros convocados, Guillermo Martínez, Raúl Jiménez y Henry Martín, para quedarse con el puesto titular.

Como toda mi carrera, quiero buscar un lugar, quiero exigirles también a mis compañeros, eso no es nada nuevo para mí, yo soy de los que cree que el futbol tarde o temprano te recompensa y hoy estamos aquí, eso es lo más importante", finalizó Sepúlveda.