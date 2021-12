Angulo y Atlas se dicen adiós

GUADALAJARA, Jalisco.- Jesús Angulo y Atlas se despidieron oficialmente. Sin embargo, como pocas veces sucede, ambas partes se escribieron un emotivo mensaje dejando en claro que la relación los deja marcados.

El Atlas anunció a través de sus redes sociales que oficialmente han llegado a un arreglo con los Tigres y titularon su boletín: "¡Ohana, Jesús Angulo!".

La palabra "ohana", de origen hawaiano, significa familia, y habla de permanecer siempre unidos.

"Ohana significa familia Rojinegra, Stitch... Medallista olímpico, campeón del Futbol Mexicano, así escribiste tu historia en Atlas FC, donde siempre tendrás las puertas abiertas, Jesús Angulo. Formado con el gen Orlegi... ¡tu familia nunca te olvidará!", indica el texto de un video en YouTube en el que aparece Angulo en sus mejores momentos con el Atlas y cuando anota uno de los goles en la serie de penaltis que definió la serie en la Final ante el León.

También lee: Despide su familia a Nazario Peña

Por su parte, Angulo en su carta de despedida resaltó el instante en el que el Atlas conquistó el título de Liga en el Grita México A21.

"Me toca despedirme de toda la gente rojinegra y no queda más que agradecerles por tanto cariño, aprendizaje y momentos inolvidables, únicos como el del 12 de diciembre cumpliendo el objetivo tan anhelado, agradecerles a todos los que me brindaron su confianza, directiva, cuerpo técnico, jugadores, staff, doctores, utileros y todo el personal los llevaré siempre en mí", escribió el también ganador de la medalla de bronce en Tokio 2020.