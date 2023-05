¡Anhelina Kalinina hace historia! jugará su primer final de Masters 1000

La ucraniana Anhelina Kalinina, 47ª del mundo, derrotó a la rusa Veronika Kudermetova (12ª) 7-5, 5-7, 6-2, en Roma y se alzó por primera vez a la final de un torneo WTA 1000.

Su rival en la final será la kazaja Elena Rybakina (N.6 del mundo), que se impuso horas después a la letona Jelena Ostapenko (20ª), 6-2, 6-4 en un partido interrumpido por la lluvia en el segundo set.

Kalinina, de 26 años, cuyo mejor resultado es una final perdida en Budapest en 2021, tratará de suceder en el palmarés romano a Iga Swiatek, que abandonó por lesión en cuartos ante Rybakina.

Es realmente importante ganar cada partido a causa de lo que está pasando Ucrania", lanzó Kalinina después de su partido de casi tres horas.

Espero realmente dar una lucecita, quizá emociones positivas, a mi país. No nos dimos la mano porque esa chica viene de Rusia. No es un secreto, es porque ese país ataca a Ucrania", explicó en conferencia de prensa.

Sí, es deporte, pero también hay un poco de política. No hay nada personal, pero no es aceptable. Toda mi familia está ahora en Kiev. Cerca del lugar donde trabajan. Mi madre y mi padre son entrenadores de tenis, estalló una enorme bomba cerca de las pistas de tenis. A 300 metros había un aeropuerto, ya no hay aeropuerto", contó Kalinina emocionada.

Kudermetova, preguntada sobre sus relaciones con la ucraniana, eludió pronunciarse directamente:

Todas amamos lo que hacemos aquí, poco importa de qué país venimos. Somos deportistas y es todo. Estamos aquí para jugar a tenis", respondió por su parte ante la prensa.

Rybakina, finalista del Abierto de Australia en enero, disputará el sábado su tercera final en WTA 1000 (categoría justo por debajo del Grand Slam) del año, después de Indian Wells (victoria contra Sabalenka) y Miami (derrota contra Kvitova).

Luego de un primer set apuntado a su favor con comodidad, la ganadora del último Wimbledon no comenzó bien el segundo, perdiendo 3-0 y después 4-1. Pero la llegada de la lluvia fue salvadora para ella.

El partido fue interrumpido una decena de minutos en un primer momento, con 4-2, el tiempo para que las jugadoras pasaran brevemente por vestuarios. Luego de ser reanudado durante cuatro puntos, Ostapenko se mostró contraria a seguir jugando, y ambas jugadoras se retiraron para regresar 45 minutos más tarde.

Esa pausa terminó de cortar el ritmo de la letona, que perdió su servicio y los tres juegos siguientes para ser derrotada en 1 hora y 35 minutos.