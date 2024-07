Anuncia "Canelo" pelea contra Édgar Berlanga en septiembre.

CIUDAD DE MÉXICO 25-Jul-2024 .-El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez volverá a pelear en fin de semana del "Día de la Independencia", nada menos que el 14 de septiembre contra el puertorriqueño Édgar Berlanga en el T-Mobile de Las Vegas.

El tapatío no pudo pelear en esas fechas en Las Vegas el año pasado debido a que todas las fechas estaban apartadas para la noche mexicana, pero ahora nuevamente vuelve al ring en la ciudad que nunca duerme, para enfrentar a un pugilista de 27 años e invicto en 22 peleas, 17 de ellas por la vía del nocaut.

No obstante, como suele suceder con cada rival que enfrenta el "Canelo", ya lleven los cuestionamientos. El propio Juan Manuel Márquez dijo el Probox TV que Berlanga no era tan bueno, que sus 16 nocauts en sus primeras peleas se produjeron con rivales sin tanta calidad y que no fue tan contundente en cuanto enfrentó a boxeadores de mayor nivel, más allá de que en febrero pasado noqueó a Padraig McCrory, quien tenía marca de 18-0.

El supermediano Berlanga es el retador mandatorio de la Asociación Mundial de Boxeo. La esperada pelea contra David Benavidez, del CMB, tendrá que esperar.

Muchos creen que el combate despertará el interés tan solo por la añeja tradición boxística entre mexicanos y boricuas.

Lo cierto es que la fecha elegida es garantía. En Fin de semana de Independencia, "Canelo" realizó su trilogía con Gennady Golovkin, con dos triunfos y un empate a favor del mexicano. Además, también en esas fechas ha peleado y vencido a Alfonso Gómez (2011), Josesito López (2012) y Liam Smith (2016); solo cayó en 2013 contra Floyd Mayweather Jr.

Se desconoce si esta vez "Canelo" Álvarez expondrá el campeonato Supermediano de la Federación Internacional de Boxeo ya que no respondió al reto mandatorio del organismo en contra de William Scull.