Aquino pide un cambio; sugiere que jóvenes no se desesperen

Javier Aquino consideró que la Regla de Menores en la Liga MX se necesita para la existencia de más mexicanos consolidados, a pesar de las críticas que ha recibido.

"En su momento la regla benefició mucho en cierta etapa al futbol mexicano, a que salieran muchos jóvenes, me tocó me parece la regla. El futbol es más físico y creo que la regla pone un poco entre las cuerdas a los técnicos, que tienen la necesidad, la exigencia de los clubes de ser campeones.

El futbol necesita promesas y jugadores consolidados, al final los entrenadores tomarán las decisiones de cuándo ponerlos y no, que la regla sirva de algo y no sea una más que cumplir, que los jugadores no pasen desapercibidos que estén preparados y que sumen", consideró Javier Aquino.

Bajo esta misma línea, el oaxaqueño recalcó la ausencia de procesos para la salida de nuevos canteranos, tales como el Ascenso y Descenso.

"Creo que con base al tema de jóvenes se han cortado algunas vías y procesos que en su momento fueron importantes en el futbol mexicano, a mí en lo personal me parece que el ascenso y descenso la proyección y creación de nuevos talentos. Tuve que pasar por segunda y liga de ascensos cuando era un nivel alto y en lo personal me fortaleció mucho para cuando llegara a Primera División, llegara mejor preparado.

Hoy influye mucho que el futbol mexicano cortara esas vías, que han dejado de producir jóvenes y debe haber un cambio en general, desde arriba y no poner una regla y a los técnicos obligarlos a meter jóvenes, sino a ver por los propios intereses al futbol mexicano. Sacar más jugadores para Europa, poner ascensos y descenso y también falta por parte de los jóvenes".

Javier Aquino fue de los beneficiados por la regla en el pasado, con esa experiencia de por medio, pidió que ante esta oportunidad los jóvenes pongan de su parte para consolidarse en el máximo circuito.

"Hoy en día el joven se desespera muy rápido, quiere todo a la vuelta de la esquina, juega tres partidos o cuatro y quiere jugar en primera. Me tocó jugar en segunda y ganarme un lugar y llegar mejor preparado, hoy en día los chicos juegan en Sub-20 y después quieren venir a primera lo más rápido posible cuando realmente los procesos anteriores. Habría que cambiar muchas cosas, pero eso veníamos viendo hace muchos años y no vemos ese tipo de cosas. Hay que adaptarse a lo que hay, y tratar de llevar al club donde estamos de llevarlo lo más alto posible con las reglas que existen", añadió.