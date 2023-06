Arrasan arqueros de Jalisco en Nacionales Conade

GUADALAJARA, Jalisco 10-Jun-2023 .-Jalisco tuvo un día triunfal en el tiro con arco, al imponerse en la competencia realizada en el marco de los Nacionales Conade 2023 en Aguascalientes.

El equipo tapatío finalizó su participación en la disciplina con 25 medallas de oro, para rebasar las 22 preseas conquistadas en 2022.

Para cerrar de manera triunfal, en las competencias de equipos mixtos, Patricia Desirée Velasco Mariscal y Axel Leonel Rangel Morales se colgaron la medalla de oro en el arco recurvo categoría Sub 14.

Patricia Velasco vivió un día memorable, ya que se coronó como la máxima ganadora de medallas de oro en los Nacionales Conade 2023, al sumar cinco.

"Sin duda han sido mis mejores Nacionales, estoy muy orgullosa, pude cumplir con mis expectativas. Estoy muy satisfecha, cerré muy bien mi último año en esta categoría y espero en los próximos Nacionales arrasar con los oros. Últimamente me he esforzado muchísimo para lograr esto, porque en los pasados Nacionales no me sentía conforme con mis resultados. Fue un brinco bastante grande, yo misma lo veo, fue la motivación y a trabajar y esforzarme", manifestó la arquera.

Posteriormente, los tapatíos Francisco Flores Aguilar y Marisol González siguieron con el ejemplo en el recurvo Sub 21.

Estas dos medallas se suman a las 16 del pasado miércoles y a las siete del viernes, dejando a Jalisco como el mejor a nivel nacional, además de las 17 preseas plateadas y 4 medallas de bronce.