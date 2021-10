Arsenal FC ficha a niño de 4 años para sus fuerzas básicas. Su nombre es Zayn Ali Salman y apenas está en el preescolar.

De acuerdo con la BBC, Zayn Ali Salman es el jugador más joven que ficha con el Arsenal FC, conjunto que milita en la Premier League.

Aunque tiene 4 años, el joven talento fue fichado debido a que brillaba jugando con niños que le doblaban la edad .

Sin embargo, y según Austin Schofield, entrenador de Zayn Ali Salman, al niño de 4 años lo pusieron a jugar con os de su categoría más allá de que es un gran futbolista.

"Obviamente, le pusimos con jugadores de su edad, con los niños de cuatro, cinco y seis años, y ya iba por delante de todo el mundo" AUSTIN SCHOFIELD Zayn Ali Salman enamora al Arsenal FC con sus gratas cualidades Tal como dijo Austin Schofield, el Arsenal FC se fijó en Zayn Ali Salman debido a que destaca entre los demás niños Y es que, entre otras cualidades, posee una gran velocidad y un golpeo de balón exquisito . "(Zayn Ali Salman) Es mucho más rápido que el resto y más dispuesto a ir a por el balón. Cómo lo golpea, cómo pasa la pelota, es mucho mejor que el resto" AUSTIN SCHOFIELD Inclusive, el padre de Zayn Ali Salman quiso que su hijo jugara con futbolistas más grandes que él, a lo cual el Arsenal FC accedió. "Hablé con su padre y quiso que lo pusiéramos a jugar con los más mayores. Pensé: ¿por qué no? vamos a ver qué tal se le da" AUSTIN SCHOFIELD Zayn Ali Salman tuvo más ofertas además de la del Arsenal FC Cabe señalar que Zayn Ali Salman es un prospecto deseado en Inglaterra, pues la del Arsenal FC no fue la única oferta que tuvo. Toda vez que, de acuerdo con la agencia EFE, al escritorio del padre de Zayn Ali Salman llegaron más ofertas. No obstante, el niño de 4 años se decantó por vestir los colores de su equipo favorito, es decir, el Arsenal FC. Vale decir que en el Arsenal FC juega el mexicano Marcelo Flores, quien pese a ser un juvenil se está ganando la oportunidad de subir al primer equipo. De modo es que es probable que pronto veamos a Marcelo Flores debutar con el Arsenal FC en la Premier League

.