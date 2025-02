Así se jugará el arranque del UTS Guadalajara.

GUADALAJARA, Jalisco 13-Feb-2025 .-Previo a la inauguración del UTS Guadalajara en el Complejo Panamericano de Tenis, en Zapopan, quedaron definidos los enfrentamientos del primer día, donde Casper Ruud destaca con el horario estelar.

El evento arranca este viernes 14 de febrero, desde las 17:00 horas con el All Star Game, en el cual participarán los 8 jugadores.

Luego, Flavio Cobolli "Il Gladiatore" se medirá ante Jakub Mensik "Menimal" a las 18:00 horas.

Una hora después, Fabio Fognini "Fogna" enfrentará a Richard Gasquet "The Virtuoso"; mientras que a las 20:00 horas Tomá Macháč "The Air Machete", quien es el segundo sembrado en este torneo (número 24 del ranking ATP), se verá las caras ante David Goffin "The Wall".

En horario estelar de las 21:00 horas estará Casper Ruud "The Ice Man", quien llega al UTS como el mejor sembrado (5 en el ranking ATP), ante Adrian Mannarino "Manna".

El francés Richard Gasquet sustituyó de última hora al canadiense Denis Shapovalov, quien se retiró del torneo debido a una lesión en la espalda tras el Dallas Open, del cual se alzó como campeón, tras derrotar, en la Final, a Ruud en dos sets (7(7)-6(5) y 6-3).