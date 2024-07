Asume Luis Romo retos

CIUDAD DE MÉXICO 19-Jul-2024 .-Dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero Luis Romo quiere demostrar lo contrario en su regreso a Cruz Azul.

En entrevista con Grupo REFORMA, el "nuevo" jugador cruzazulino reveló que aspira a "reencontrarse" como futbolista y volver a mostrar ese nivel que lo llevó a ser campeón con los celestes en el 2021.

Después de un paso irregular con Rayados, el mediocampista tiene el objetivo de ser uno de los pilares de esta bien aceitada Máquina comandada por Martín Anselmi, que comenzó el Apertura 2024 como líder con tres triunfos tras tres jornadas.

Y qué mejor que el duelo de hoy en el Estadio Ciudad de los Deportes ante Toluca, aún invicto en el torneo, para seguir demostrando su poderío.

- ¿Cuáles son las expectativas para esta segunda etapa en Cruz Azul?

"Reencontrarme como futbolista, reencontrar mi mejor nivel y dejarle títulos al club".

- ¿Se quedó con alguna espina clavada tras el título del 2021?

"Me hubiera gustado mucho que se mantuviera el plantel e intentar ser un equipo de época. Hubiéramos podido lograr muchas más cosas porque se tenía todo para eso".

- ¿Cómo toma la responsabilidad de ser visto como uno de los "héroes de la novena"?

"Se generan muchas expectativas y es lindo tener ese reto, porque te hace responsabilizarte, trabajar más, venir y lograr grandes cosas".

- ¿Qué diferencias hay entre el Luis Romo que se fue y el que regresó?

"Nunca había tenido tropiezos en mi carrera, todo había sido de forma ascendente. Después salgo y tuve momentos difíciles, donde en lo futbolístico no estaba en el mejor nivel. Pero me he ido recuperando, me siento bien y creo que hoy soy un tipo mucho más maduro, que ha vivido más cosas y que puede aportar desde la experiencia".

- ¿Cómo miraba el futbol de Cruz Azul el torneo pasado?

"Lo veías y te dabas cuenta que tenía muchas variantes. Se hablaba mucho que el plantel no estaba tan completo pero el que entraba aportaba y se adaptaba rápido. Aparte Anselmi lo cambió en muy poco tiempo, para la Jornada 2 el equipo tenía una idea muy definida y eso es muy lindo.

"Cuando hablé con él me explicó tácticamente muchas cosas de lo que quería de mí, lo que buscaba conmigo. Eso atrae, te llama, porque encajar en un sistema tan bueno y sentirte bien te puede proyectar para Selección".

- ¿Cómo puede potenciar su juego al estar con Martín Anselmi?

"Como futbolista es raro que dejes de aprender, siempre tienes algo para reinventarte. Con Martín voy a tener muchas posibilidades de dar buenos partidos, te da herramientas, muchas opciones. Eso te potencia mucho, siempre tener una salida en cada sector de la cancha".

- ¿Qué puede aportar Luis Romo a este Cruz Azul?

"Puedo ser un buen eje, un equilibrio en el centro del campo, en donde me toque puedo darles libertad a muchos jugadores. Puedo ser ese eje que aporte desde la tranquilidad".

- ¿En qué posición se vislumbra con La Máquina de Anselmi?

"Nunca me ha gustado decir una posición, pero hoy creo que se tiene pensado de líbero. Algo que me tiene muy tranquilo y de lo que hablé con él es eso, que sé que en el lugar donde esté voy a tener las herramientas para hacerlo de buena manera".