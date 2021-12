Atlas a cambiar la Historia

Este domingo se juega la Vuelta de la Final entre los Zorros y el León, por lo que la leyenda atlista, Alfredo Torres, le envió un mensaje de calma a la afición rojinegra, a la que le solicitó portarse bien sin importar el marcador en el Estadio Jalisco.

El Pistache, convencido de ver Campeón a su equipo, a pesar de ir perdiendo 3-2 el global ante el León, pidió a los que vayan a estar presentes que disfruten del duelo, esperando que el trofeo se quede en Guadalajara.

"A esos hay que pedirles que se porten bien, que no empiecen con sus salvajadas de tirar y aventar ´cascos´, que lo hagan perfectamente bien, que si se gana o se pierde, pero que la gente salga contenta", aseguró Pistache en entrevista con Mediotiempo.

La leyenda atlista de 86 años de edad, es de los pocos que vio al Atlas Campeón en 1951, y recordó qué hizo la afición tras coronarse.

"Lo festejó y hubo muchos llorones, hubo gente que se dedicó a la salida a estar chupando, y ahora que festejen como sea, pero que se gane el partido", añadió.

"Ese día con el penal llegó (Edwin) Cubero y lo metió y me tocó ver ese partido, lo vi y me dio mucho gusto tratar de festejar ese campeonato. Si bien, es raro ver al Atlas recibir la Vuelta de una Final como sucederá este domingo, don Alfredo no irá al Estadio Jalisco por apenas recuperarse de un problema de salud, aún así, reconoció que no ve completos los duelos, ya que se sale los últimos 10 minutos.

"Siempre me pongo nervioso, siempre me salgo faltando 10 minutos que son los que cuando el Atlas le empatan o ganan, o pierde, pero los últimos 10 minutos son en los que me pongo más nervioso. Cuando llego a ir me salgo siempre faltando 10 minutos, espero afuera a mi familia, y ya nos vamos.

Para este domingo, la cita con la historia será a través de su televisión, en su casa en la Colonia La Experiencia, en Zapopan, uno de los barrios más rojinegros de la Perla Tapatía. "Esperamos que sí, por la tele sí lo veo, hasta los 10 o 15 minutos extras que dura el partido, tengo la plena seguridad de que vamos a ganar", mencionó convencido. "En casa, por lo regular mi familia se va al estadio, entonces nos vamos a quedar aquí en casa viéndolo por la televisión mi esposa y yo, y nos lo vamos a echar juntos el partido, y ojalá todo salga bien. No ponerme a llorar, pero sí nervioso sí me voy a poner. Atlas está obligado a ganar, hacerlo por un gol de diferencia obligará al alargue y posiblemente a los penales, por dos anotaciones o más, les dará el ansiado título. "Lo que queremos es eso, precisamente por eso, el Atlas tiene la mejor afición a los colores, es la mejor gente, y esperamos no defraudarlos y que el Atlas sea campeón", dijo.