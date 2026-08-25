Atletas de la región centro brillan en el Clásico Mr. Noreste

Atletas de la región centro tuvieron una destacada participación en la edición 2026 del Clásico Mr. Coahuila y Mr. Noreste, eventos que se realizaron este fin de semana en el Paraninfo del Ateneo Fuente de Saltillo.

Ante un lugar abarrotado por aficionados y atletas de diferentes municipios del estado, así como de entidades vecinas como Nuevo León, Durango y Tamaulipas, el evento cumplió con las expectativas y validó su lugar dentro de las competencias más relevantes del calendario.

Para Elvia Aguirre, Soraya Aguilar, Antonio Alemán, Olaya Treviño y Emilio García la competencia se tornó reñida en sus respectivas categorías; sin embargo, lograron salir avante con el respaldo de una gran preparación. El reconocido Emilio García Hernández figuró en el medallero con un segundo lugar en la división Veteranos del Mr. Coahuila, mientras que Antonio Alemán se adjudicó el segundo lugar en la división Principiante hasta 70 kilos; por su parte, Elvia Aguirre subió a lo más alto del podio con primer lugar en Bikini Wellness hasta 1.60 m y primer lugar en Absoluto Wellness.

En esta misma competencia, Soraya Aguilar celebró una primera posición en Bikini Wellness más de 1.60 m, mientras que Olaya Treviño obtuvo el segundo lugar en Bikini Fitness hasta 1.60 m.

La cosecha de medallas continuó en el Mr. Noreste para los representantes de Monclova y Castaños. Por un lado, Emilio García conquistó el primer lugar en Veterano Nacional, Elvia repitió la presea dorada en Bikini Wellness hasta 1.60, mientras que en segundo lugar lucieron Olaya Treviño en Bikini Fitness hasta 1.60 y Soraya Aguilar en Bikini Wellness más de 1.60. A su vez, José Ramírez completó el podio con segundo puesto en Veterano Nacional, mientras que Salvador Procopio obtuvo un decoroso tercer lugar en Clasificados hasta 70 kilos.