Aumenta Alejandra Orozco su legado .

GUADALAJARA, Jalisco 31-Oct-2024 .-Alejandra Orozco cerrará el 2024, su último año competitivo, con un reconocimiento más en su legendaria carrera.

La ex clavadista jalisciense recibirá el Premio Nacional de Deportes 2024 en el rubro de Trayectoria, informó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, tras la deliberación de un jurado.

Orozco, quien se retiró tras participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, es una de las máximas exponentes del deporte mexicano, al ganar dos medallas en justas veraniegas.

Nacida el 19 de abril de 1997 en Guadalajara, Orozco se formó en el Code Jalisco bajo la supervisión del entrenador Iván Bautista.

Desde corta edad destacó por su talento, que la llevó a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con sólo 15 años.

En esa justa obtuvo la presea de plata en la plataforma sincronizada al lado de Paola Espinosa, convirtiéndose en la medallista mexicana más joven en subir a un podio olímpico.

La segunda presea la obtuvo en Tokio 2020, al lograr el bronce en la misma prueba, al lado de Gabriela Agúndez.

Además participó también en Río 2016.

"No me voy con las manos vacías, me voy con mucho cariño y gozo", dijo Orozco después de tirar el último clavado de su carrera, en París 2024.

"Disfruté el pararme y agradecer a esa niña que siempre salió adelante (...) fue el cierre de una vida".

Orozco alimentó su sueño de ser clavadista al ser voluntaria en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, donde convivió de cerca con los mejores deportistas del área.

"Ahí fue donde empecé a soñar", expresó a Olympics.com. "Fue como una inyección de energía para mí de pensar que algún día yo también lo podía hacer".

Destacó también en diversas ediciones de los Juegos Panamericanos, esos que alimentaron en ella la chispa por alcanzar la grandeza en su deporte, además de que brilló en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, en los que logró dos preseas.

TABLA

De primer nivel

Alejandra Orozco tuvo resultados relevantes en su carrera.

- Oro y plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

- Plata y bronce en los Panamericanos de Lima 2019.

- Bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

- Oro y bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014.

- Abanderada de México en los Juegos Olímpicos París 2024.

TABLA

Ganadores del PND

Deporte No Profesional

O. Olvera y J. Celaya / P. Awiti / M. Verde

Deporte Paralímpico

G. Zarza / J. Cervantes

Deporte Profesional

Charlyn Corral

Entrenadores

R. Hernández / I. Rodríguez / M. Velasco

Trayectoria

D. Aceves / A. Orozco

Árbitro o Juez

Katia García

Fomento al deporte

Fundación Harp Helú