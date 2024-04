Auto se queda atrapado en las escalera de un estadio de Brasil

Torcedor do Cruzeiro erra saída do estacionamento e desce escadas do Mineirão com carro:



"Eu não tenho costume de vir ao estádio. Vi uma placa de saída e achei que era o local para ir embora. Aí, caí com o carro nessa escada."



