Avanzan renovaciones de Gignac y Nahuel.- Culebro

MONTERREY, NL 13-Mar-2025 .-André-pierre Gignac y Nahuel Guzmán están muy avanzados en su renovación de contrato con Tigres, reveló Mauricio Culebro, presidente del club.

A ambos elementos se les vence el contrato en junio próximo y el plan de directiva y jugadores sería extenderlo.

"En el tema de Nahuel y André ya se venía hablando con ellos la posibilidad de renovación, buscando lo mejor para el equipo y ahora con Guido Pizarro su decisión y opinión será importante. La decisión la tomaremos entre todos.

"Bien, avanzada (la renovación). Ellos son figuras, son estrellas, son de casa. Entonces, siempre buscando la opción mejor para ellos como para nosotros, siempre ha habido una confianza y comunicación abierta. Es cuestión de seguir avanzando, pero vamos por buen camino", comentó Culebro.

Añadió que también el recién nombrado capitán del equipo, Jesús Angulo, está muy cerca de ser renovado.

"También ya prácticamente está avanzando. Un poco el proceso que seguimos siempre es dedicarnos primero a las incorporaciones y luego empezamos a ver el tema de las renovaciones. Vamos por orden, no porque hablemos con unos sí, y con otros no, no quiere decir que con los que no hablamos no vamos a renovar. Es todo un proceso que va llevando tiempo", dijo Culebro.