Bailarines mexicanos se quedan varados en Europa; Acusan de ser estafados por la Femexart

Sin recursos económicos, comida o un sitio donde dormir, bailarines pertenecientes a la Compañía de Danza Folklórica San Marcos han pasado más de 48 horas varados en el aeropuerto de Sofía en Bulgaria después de haber representado a México en un Festival Internacional de Folklor celebrado en distintos países europeos.

No obstante, lo que parecía que sería una experiencia gratificante e inolvidable terminó por convertirse en una pesadilla para las y los 17 bailarines que ahora solicitan ayuda para poder regresar a México.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la Compañía de Danza Folklórica denunció que fueron víctimas de una estafa por parte de Luis Adrián Mora Fuentes, quien es el director de la Asociación Femexart (Federación Mexicana de Artes).

"Necesitamos de su ayuda por que pues fuimos estafados por esta persona, no hay vuelos de regreso y no habrá vuelos de regreso. Nosotros ya no tenemos ni dinero para comida, todo lo que hemos comprado tanto vuelos como trayectos cortos ha salido de nuestros bolsillos y ya la compañía ya no tiene de donde más sacar", expresó uno de los bailarines en el video difundido en redes sociales.

De acuerdo con lo expuesto por los bailarines varados en Europa, la organización del festival proporcionó 750 mil pesos para que la gira fuera realizada, sin embargo, dicha cantidad no fue utilizada ya que los gastos corrieron por parte de las y los bailarines.

Entonces, ¿Qué pasó con esa cantidad de dinero? las y los bailarines acusan al director de la Federación Mexicana de Artes (Femexart) de habérselo quedado, además de que no fueron informados acerca de un salario que percibirían por lo que suponen que ese dinero también se lo quedó el hombre identificado como Luis Adrián Mora Fuentes.

"Ya no responde mensajes, ya no responde llamadas, estamos bloqueados de redes sociales por parte de él y de verdad necesitamos su ayuda", declaró uno de los bailarines de la Compañía de Danza Folklórica San Marcos.

Adicionalmente, las y los bailarines mexicanos señalaron que tuvieron varios vuelos falsos que no estaban ni pagados y de los cuáles únicamente contaban con una supuesta reservación.

En entrevista con medios de comunicación, el vocero de la Compañía de Danza Folklórica San Marcos explicó que la Organización del Festival sería la encargada de pagar los viáticos de los bailarines (comida, hospedaje y transporte) por lo que sería la Federación Mexicana de Artes (Femexart) quienes cubrirían los costos de los vuelos desde México hasta Europa.

No obstante, todo comenzó a tornarse turbio cuando cinco vuelos de los 17 bailarines no fueron pagados por la Federación Mexicana de Artes (Femexart) lo que representó un gasto para los bailarines de poco más de 80 mil pesos mexicanos.

El vocero de la Compañía de Danza Folklórica San Marcos también destacó que tenían entendido que la Organización del Festival le pagaría poco más de 50 mil pesos a Luis Adrián Mora Fuentes, sin embargo, el director de Femexart se quedó también con el dinero de los vuelos no cubiertos y del presunto salario que recibirían las y los bailarines.

De este modo, el grupo de 17 bailarines mexicanos varados en Sofía, Bulgaria, pidió la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y solicitaron ayuda al Consulado de México en dicho país europeo, no obstante, desafortunadamente no obtuvieron la respuesta esperada ya que, de acuerdo con sus propias declaraciones, personal de la Embajada se negó a brindarles apoyo ya que son muchas personas.

"Hablamos al Consulado de México en Bulgaria, pero nos dijeron que no podían hacer nada por nosotros porque éramos muchas personas. Anduvimos investigando y parece que no que no se dedican a llevar gente", declaró el vocero de la Compañía de Danza Folklórica de San Marcos en entrevista con medios de comunicación.

Ante dicha situación familiares y amigos de las y los bailarines de la compañía convocaron a una manifestación este jueves 08 de septiembre frente a Palacio Nacional para solicitar apoyo económico para traerlos de regreso a México y sanciones para el director de la Federación Mexicana de Artes (Femexart).

INFOBAE