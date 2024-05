Barcelona anuncia la llegada de Hansi Flick como director técnico

La directiva del FC Barcelona ha dado a conocer que han rescindido el contrato con el director técnico del primer equipo, Xavi Hernández. Ahora será Hansi Flick, exdirigente del Bayern Múnich.

Los dirigentes del club de Cataluña dieron a conocer que han logrado alcanzar un contrato con el alemán, el cual durará hasta el 2026.

"El FC Barcelona y Hansi Flick han llegado a un acuerdo para que el alemán sea el técnico del primer equipo de fútbol masculino hasta el 30 de junio de 2026. El nuevo entrenador ha firmado contrato en las oficinas del Club en un acto con el presidente del Barcelona, Joan Laporta; el vicepresidente primer responsable del área deportiva, Rafa Yuste; y el director deportivo del Club, Anderson Luís de Souza, Deco", expresó el equipo en un comunicado este miércoles.

Dear Hansi Flick,

welcome aboard. pic.twitter.com/na7d59baqV — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024

Por otro lado el director técnico alemán se dijo emocionado de llegar al club catalan.

"Es un honor y un sueño firmar un contrato como entrenador del FC Barcelona, trabajar para este increíble club. Tengo muchas ganas de empezar. Desde que he llegado, he comprobado que todo el mundo ama a este club y hacen todo lo posible por su éxito", expresó el nuevo estratega a los micrófonos de Barca One.

La salida de Xavi Hernández se da después de un 2024 muy intenso en cuanto a sus decisiones y su relación con el FC Barcelona