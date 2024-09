Bernardo Silva critica juego 'ratonero' del Arsenal

El volante del Manchester City, Bernardo Silva, criticó duramente la táctica ultradefensiva del Arsenal en el empate (2-2) entre ambos aspirantes al título de la Premier, estimando que el conjunto 'Gunner' aún no está a la altura de los 'Citizens'.

Para apoyar sus percepción, el internacional portugués realizó una comparación entre el Arsenal y el Liverpool, principal rival del City en los últimos años.

El Liverpool siempre se enfrentó a nosotros mirándonos a la cara para tratar de ganar los partidos. Desde ese punto de vista, los partidos contra el Arsenal no fueron como los que disputamos en el pasado y ahora contra el Liverpool", declaró Bernardo Silva para ESPN.

¿La diferencia? No lo sé. Quizá porque el Liverpool ya ganó la Premier League y el Arsenal no. Que el Liverpool haya ganando una Liga de Campeones y el Arsenal no", argumentó sobre la diferencia en los partidos City-Liverpool y City-Arsenal.

En el choque en la Premier League, el City logró un punto ante el Arsenal en el Etihad en el último minuto.

El conjunto visitante, dirigido por Mikel Arteta, sólo contó con el 12,5% de posesión del balón en el segundo tiempo, pero frustraron al City con una defensa compacta que obligó a los hombres de Pep Guardiola a intentarlo con disparos lejanos.

Sólo había un equipo que había llegado para jugar a futbol. El otro vino para jugar en los límites de lo que era aceptable y autorizado por el árbitro", lanzó Silva.

Tras ese empate en la quinta fecha, el City lidera la Premier con dos puntos de ventaja sobre el Arsenal (4º).