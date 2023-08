¡'Billetudos'! Los futbolistas mexicanos que MÁS GANAN en la MLS en este 2023

La recién culminada Leagues Cup 2023 ha levantado un peculiar interés por parte de la afición mexicana en la Major League Soccer, sumado a los aficionados que ya existían a la liga vecina debido a las incorporaciones de figuras como Javier "Chicharito" Hernández, Carlos Vela, Héctor Herrera y compañía. Pero ¿Quién es el jugador mexicano mejor pagado en la MLS?.

Jugadores mexicanos en la MLS Para el comienzo de la temporada 2023 la MLS dio a conocer (como cada temporada) una lista con los salarios de todos los jugadores por lo que así pudimos conocer el ranking de los mexicanos mejor pagados de la competencia. Cabe mencionar que para el inicio de la temporada México aportó un total de 17 futbolistas a los distintos equipos de Estados Unidos, convirtiéndose en el cuarto exportador de jugadores a nivel mundial para dicha liga, solo por detrás de Brasil (36), Argentina (34) y Colombia (28). No obstante, cabe destacar que el pasado mes de julio Rodolfo Pizarro abandonó al Inter Miami para dar el salto al futbol europeo con el AEK de Atenas, dejando a la MLS con 16 futbolistas aztecas.

¿Quiénes son los mexicanos que más ganan en la MLS? Por sus logros tanto a nivel de clubes como con la Selección Mexicana y su destacada trayectoria, era correcto pensar que el máximo salario entre futbolistas mexicanos en la MLS estaría entre Javier Hernández, Carlos Vela, Héctor Herrera o Alan Pulido. No obstante, la verdadera sorpresa se encuentra en la brecha que existe en los salarios de estos cuatro jugadores nacionales. Chicharito Hernández (LA Galaxy) es el futbolista mexicano que más dinero percibe en la actualidad con seis millones de dólares anuales, no obstante a esto se le suma el cálculo de compensación garantizada que eleva su salario a siete millones 443 mil 750 dólares. Detrás del ex del Manchester United se encuentra Héctor Herrera (Houston Dynamo) con cuatro millones 750 mil dólares anuales, quien también cuenta con una compensación que eleva su sueldo a cinco millones 246 mil 874 dólares.

Para cerrar el podio se encuentra el actual campeón de la MLS, Carlos Vela (LAFC) con tres millones de dólares anuales, mismos que presumen un incremento de tres millones 337 mil 500 dólares ya con su respectiva compensación. Finalmente, el único jugador mexicano (además de los previamente mencionados) que también eleva su salario por encima de los dos millones de dólares es Alan Pulido (Sporting Kansas City) con dos millones 200 mil dólares al año. El ex artillero de Tigres no cuenta actualmente con ninguna compensación. ¿Cuánto ganaba Pizarro en el Inter Miami? En su segunda etapa con el equipo del Inter Miami, Rodolfo Pizarro percibía un salario de tres millones 50 mil dólares al año, el cual permanecía igual al no contar con compensaciones económicas como en el caso de Alan Pulido. No obstante, ante el interés del AEK de Atenas de la Superliga de Grecia, el mediocampista mexicano y el club de David Beckham dieron por terminado el contrato.