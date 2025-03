Brandon Graham anuncia su retiro de la NFL tras 15 temporadas con los Eagles

Estados Unidos.- El ala defensiva Brandon Graham, campeón en los Super Bowl LII y LIX con los Philadelphia Eagles, anunció su retiro de la NFL luego de 15 temporadas en la liga.

"Si no hubiera regresado para jugar el Super Bowl LIX, quizá no me estaría despidiendo, estaría rogando por una temporada más. Pero estuve feliz de volver a jugar con mis compañeros por el título; fui feliz de ponerme ese uniforme por última vez en un gran escenario", expresó Graham en su conferencia de prensa de despedida.

Going to miss all the trash talking, BG pic.twitter.com/hfVFcJwl7u — Philadelphia Eagles (@Eagles) March 18, 2025

A sus 36 años, el defensivo concluye su carrera con 487 tackleadas en 206 juegos (la mayor cantidad en la historia de los Eagles), 76.5 capturas (tercer mejor registro del equipo), 22 balones sueltos forzados, siete recuperados, 11 pases defendidos y una anotación, cifras que lo convirtieron en un ícono de la defensiva de Philadelphia.

"Quiero que me recuerden por ser un buen compañero, un buen tipo, uno de los muchos que vinieron a aportar a esta franquicia, que pudo ayudar a uno o dos en el camino y mostrarles cómo debían comportarse todos los días", señaló.

Un emotivo adiós

El nacido en Detroit, Michigan, se despidió en una conferencia a la que asistieron sus compañeros de equipo, entre ellos el quarterback Jalen Hurts, Jugador Más Valioso del Super Bowl LIX, así como Fletcher Cox, Lane Johnson, el cuerpo de entrenadores, su esposa y sus dos hijos.

Emocionado, al borde de las lágrimas y con la voz entrecortada, Graham leyó una carta de despedida en la que agradeció a los Eagles por 15 años de éxitos.

"Aún recuerdo mi camino hacia la ciudad como un joven con grandes sueños, con un poco de nerviosismo y fuego en mi corazón. No tenía ni idea de qué se trataba este viaje. No sabía cuánto crecería y cuánto me enamoraría de ustedes. Me hicieron trabajar duro para esto y se los agradezco a todos; di todo lo que tenía", afirmó.

Los Eagles despidieron a su leyenda con un emotivo video publicado en su canal de YouTube, en el que recorren su trayectoria desde que fue seleccionado en la primera ronda del Draft 2010 hasta el momento en que levantó su segundo trofeo Vince Lombardi el pasado 9 de febrero.

"Uno de los mejores que ha vestido el verde de nuestro equipo. Gracias por 15 temporadas increíbles, Brandon Graham. Felicitaciones por una carrera extraordinaria en la NFL", le dedicó la franquicia.

Un histórico de los Eagles

Graham se retira como uno de los jugadores más importantes en la historia de Philadelphia y uno de los cuatro jugadores —junto a Jake Elliott, Lane Johnson y Rick Lovato— que participaron en ambas victorias de Super Bowl de los Eagles.