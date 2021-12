Callaway continuará en Acereros

MONCLOVA.- El Lic. Gerardo Benavides Pape dejó claros varios puntos en una entrevista vía telefónica en una reconocida radiofusora de la ciudad, entre ellos habló sobre la posible continuidad del mánager Mickey Callaway y la situación de Josh Lowey.

"Esta temporada de invierno nos dio pauta a ver muchas cosas, Mickey Callaway tendría continuidad para el 2022, aún no tomo la decisión, pero si me preguntan o me veo forzado a elegir en este momento él sería el indicado, me gustó su forma de dirigir a los jóvenes y en cómo se prepara antes de cada juego", expresó sobre el mánager de Liga Invernal.

A diferencia de este año y el 2019 Acereros de Monclova ha sido la organización que menos cambios ha anunciado dentro de este punto el Lic. Gerardo Benavides Pape habló sobre las negociaciones y opciones que tienen hasta el momento.

"Tenemos muchas opciones sobre la mesa y las estamos analizando con el cuidado, así como seriedad que esto amerita, he sido muy específico con la parte deportiva en que no voy a traer nombres, sino gente probada con ciertas características en algo que nosotros queremos, buscamos un equipo rápido, de poder y dominador".

Luego de la espera por los aficionados hay noticias sobre el caso de Josh Lowey un pelotero se espera regrese, pero el Lic. Gerardo Benavides Pape dejó muy en claro el caso del Norte Americano.

"Personalmente tuve una llamada con Josh Lowey, él está en su casa en Florida y él no tiene interés alguno de venir a jugar béisbol a México", finalizó.