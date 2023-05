'Canelo' Álvarez se aferra a la revancha contra Bivol

Saúl ´Canelo´ Álvarez se mantiene firme de que su objetivo principal es conseguir la revancha contra Dimitry Bivol, luego de que con el ruso perdió el título de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo.

"Mi objetivo es la revancha con Bivol, veremos cómo se comporta también porque hay veces que uno nada más está golpeando ahí y empiezan a querer más de lo que merecen, se empiezan a complicar las negociaciones. Hay muchas peleas interesantes, no estoy cerrado a ninguna, me encantaría ser la más interesante para la afición y para mi carrera", mencionó ´Canelo´ Álvarez.

La próxima semana se podría revelar cuál sería los planes en concreto sobre el contrincante del tapatío para su próxima pelea del mes de septiembre.

"No hemos hablado nada de boxeo, mis manos gracias a Dios están bien, ya les di el descanso y recuperación que se merecen, y la siguiente semana ya tendremos algo en concreto o un camino hacia dónde se dirige", comentó.

Durante la presentación de la segunda edición del torneo "No Golf No Life", Saúl Álvarez mencionó que ayudar a los demás es su prioridad.

"Siempre ayudar para mí es prioridad y lo hago con mucho gusto, de corazón. Cuando se hacen las cosas de corazón, no esperas algo a cambio. Un orgullo poder hacer lo que me gusta y poder ayudar a mucha gente. Agradecido. Espero que dure esto y hagamos grande el torneo No Golf No Life para poder ayudar a muchos niños y gente que en verdad lo necesita. Un día estuve en sus zapatos, con muchas ganas e ilusión de ser alguien en la vida, de ser campeón mundial, pero nunca imaginé lo que iba a lograr", mencionó.