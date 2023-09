'Canelo' Álvarez se sincera: "No debí haber peleado con Bivol"

El boxeador mexicano Saúl ´Canelo´ Álvarez, habló como pocas veces de su carrera en una entrevista con Hugo Sánchez, sincerándose y revelando que nunca debió haber peleado contra el ruso Dmitry Bivol, un combate que terminó perdiendo al subir a la categoría de peso semicompleto, reconociendo que no llegó en plenitud física al mencionado compromiso, donde fue el retador.

No estaba físicamente al 100%, mi mano no funcionaba, no pude entrenar bien. Una semana antes me quebraron una costilla entrenando y como peleador piensas. No pasa nada cuando piensas que las puedes todas. No debí haber peleado, debí atrasar esa pelea. Esa espina está ahí, no la he sacado", comentó ´Canelo´ Álvarez en entrevista con Hugo Sánchez.

En la plática ofrecida para el programa ´Hugo Sánchez presenta´, ´Canelo´ Álvarez también confesó que la derrota frente a Dmitry Bivol le caló, ya que, el oriundo de Guadalajara se sabe mejor que el peleador ruso, por ello, considera que nunca debió haber perdido de la manera en la que lo hizo.

Me dolió muchísimo (haber perdido), me caló la derrota porque no tuve que haber perdido, soy mejor que él simplemente", agregó el púgil tapatío en la charla que sostuvo con el ´Pentapichichi´.

Saúl ´Canelo´ Álvarez se encuentra preparándose para enfrentar a Jermell Charlo, el próximo 30 de septiembre, donde el mexicano defenderá sus títulos de peso supermediano en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, frente a 20 mil espectadores, en su regreso a la actividad sobre el cuadrilátero.