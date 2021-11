Canelo pide que quiten reggaetón de su vestidor: "Pónganme Maná, que falta de respeto"

Canelo pide que quiten reggaetón de su vestidor: "Pónme Maná, que falta de respeto", dijo el actual campeón de los pesos supermedianos.

Aunque Canelo Álvarez lleva una buena relación con cantantes de reggaetón, como J Balvin; el día de su pelea, el tapatío no estaba dispuesto a escuchar ese tipo de música.

Una cuenta de Tik Tok muestra un video en el que el pugilista luce haciendo ejercicios de estiramiento antes de subirse al ring y se escucha en el fonfo una canción de un famoso cantante de reggaetón.

En cuanto Canelo escuchó la canción, pidió que la detuvieran y pusieran algo de Maná, misma banda que lo acompañó en su entrada en el MGM Arena en Las Vegas.

"¿Quién tiene la música? pónganme Maná, qué pinche falta de respeto", exclamó Canelo cuando estaba en su vestidor.

Canelo Álvarez reveló lo que le dijo Caleb Plant al finalizar la pelea Al finalizar el combate en el que Canelo terminó noqueando al peleador estadounidense, Caleb Plant en el onceavo round, ambos se abrazaron e intercambiaron algunas palabras El tapatío confesó que ambos se habían reconciliado luego de que la pelea se tornara personal por los insultos que intercambiaron. "Me dijo que quería seguir luchando y también quería disculparse conmigo y no quiso decir lo que dijo sobre mi madre. Realmente estaba arrepentido por eso".

"Le dije: ´Mira, está bien. Es agua bajo el puente.´ Le dije que era un gran hombre y también que algún día espero que él también tenga una gran familia. Solo puedo desearle lo mejor. En la pelea tenemos que lastimarnos unos a otros, pero, al final, todos somos humanos y queremos lo mejor para los demás". ¿Cuál fue el inicio del conflicto entre Canelo Álvarez y Caleb Plant? Ambos boxeadores se dieron cita para el primer cara a cara, todo se desarrollaba con normalidad, hasta que Caleb Plant lanzó algunas palabras que no le gustaron para nada a Canelo y tuvieron que ser separados antes de que llegaran a los golpes. No obstante, Plant negó el haber lanzado insultos a la madre del tapatío y publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter. "Mi madre fue asesinada por la policía hace dos años. ¿Por qué iba a sacar el tema de la madre de alguien y abrir esa puerta? Solo para que alguien me dijera: ´¿tu madre no fue asesinada a tiros por la policía?´, escribió.