´Canelo pudo haberse dopado´

Floyd Mayweather arremetió en contra de Canelo Álvarez y especuló sobre que el púgil mexicano podría estarse dopando en sus combates.

"Se habla siempre de Canelo esto o Canelo lo otro, pero no se habla de esteroides, esteroides y esteroides.

"Puede que no haya estado limpio en muchas peleas, no lo sé si estuvo o no limpio cuando peleó conmigo", declaró The Money, quien ha sido el único rival que ha logrado vencer al Canelo.

Mayweather aseguró que volvería a llevarse la victoria en caso de que se enfrentaran nuevamente, además de que destacó que su combate fue una pelea muy fácil.

"Es el mismo peleador. La gente dice que Canelo en su primera pelea habría sido un gran peleador, pero yo pelee con él en su mejor momento y sigue siendo el mismo. Cuando le gané tenía casi 40 años. Canelo fue como un paseo en el parque, fue una pelea muy fácil", comentó.

Álvarez solo ha tenido una prueba en la que ha arrojado positivo luego de que en el 2018 se le detectara un positivo por clembuterol, sustancia prohibida en el deporte, misma que explicó que fue por comer carne contaminada en México.

