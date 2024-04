Capitanes de Atlas ofrecen disculpas tras los malos resultados

No son únicamente nueve partidos sin victoria, tampoco un torneo sin resultados por parte de los Rojinegros del Atlas. Son dos años sin respuesta y duras situaciones después del bicampeonato obtenido, por eso es que sus capitanes salieron a dar la cara.

Aldo Rocha, Martin Nervo y Camilo Vargas ofrecieron disculpas y enviaron un mensaje a la afición ante el momento que se vive, entre lo futbolístico y las especulaciones fuera del terreno de juego, las cuales Rocha, negó.

Son bastantes los rumores por desinformación lo que ha sonado, por ahí es algo que no ha pasado, no han existido golpes, podemos tener diferentes opciones, es normal, es como todos los trabajos, pero no ha pasado a más, el fin de semana Hueso puso un tuit en donde no se si fueron palabras textuales, pero lo tenían harto, al contrario, buscamos dar solución a los temas, pero desunión no existe, no han existido golpes", dijo Aldo.

Por otro lado, Martin Nervo ofreció disculpas a la gente y habló sobre la campaña que han organizado en redes para boicotear el partido del domingo ante San Luis con el ´grito prohibido´ por la Liga MX intentando que se sancione al club a manera de protesta.

Por más mensaje que mandemos, si la persona lo quiere hacer, lo hará de la misma manera, más mensaje no creo que se pueda dar, estamos para dar la cara por el momento, pedir una disculpa, los aficionados hacen un esfuerzo para ir cada semana al estadio y no estamos dando el ancho desde hace tiempo", comentó.

Camilo Vargas descartó que por ahora pase por su mente el fin del ciclo vistiendo los colores rojinegros, con los que tiene contrato hasta 2026.

Somos bendecidos de tener esta profesión, personalmente el día que no tenga las ganas o me levante sin ese deseo de venir y seguir aportando no solo en lo físico, sino en lo futbolístico y grupal, todo lo que lleva el tema grupal, seguramente ese día me preguntare si mi ciclo en el futbol ha terminado", finalizó.