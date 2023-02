Carlos Reinoso aseguro que se usaba cocaína 20 veces al día

En el programa del conductor, Burro Van Rankin, el exjugador del América, Carlos Reinoso, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores del club azulcrema, se sincero sobre su problema con las drogas, asegurando que su adicción llego a ser muy grave. al punto que usaba cocaína 20 veces al día.

El ex-jugador señalo que esta adición ya fue superada gracias a su religión y a su hija, Paola.

"Mi mayor triunfo en la vida fue salir de las drogas (...) Bendito sea Dios puedo decir que me recuperé hace más de 30 años. (Me costó) un mundo (de trabajo). No es fácil, pero me acerqué mucho a Dios y mi hija Paola me ayudó mucho. Es una lucha que gané con la fe en Dios y con el acercamiento a mis hijos", recordó.

Carlos Reinoso, señalo que cuando era director técnico de los Tiburones Rojos, su hija Paola lo ayudó con su adicción, llegaron juntos a la Cuidad de México para recibir apoyo.

"Un día fuimos a Amistad Cristiana y yo iba con la droga en los bolsillos. Yo escuché la predicación del pastor y sentí como si todos los pecados del mundo yo los tenía y algunos más. En ese momento me puse a llorar, creo que estaba con mi hermano Víctor Hugo también, y cuando llegué a la casa tiré las drogas", contó.

Al salir de la rehabilitación decidió no volver a tomar ningún tipo de sustancia en su carrera pues reconoció que es de lo que más se arrepintió con el paso de los años.