Carlos Salcedo se despide con emotivo texto de Cruz Azul

La travesía del zaguero, Carlos Salcedo, por Cruz Azul ha llegado a su fin tras un año, y luego de varias semanas de inquietud en cuanto a su futuro, el día de ayer el conjunto cementero hizo oficial la disolución del contrato con el defensor mexicano debido a temas personales.

No obstante, el ´Titán´ quiso aprovechar su momento y mediante un texto a través de redes sociales, se despidió del equipo capitalino.

Gracias Cruz Azul porque hasta que no lo vives en carne propia, te das cuenta de todo lo que representa esta camisa. Hoy quiero agradecer a mis compañeros porque siempre me dieron ese apoyo y aguante al cuerpo técnico por que fueron capaces de esperarme y sacar lo mejor de mí, a toda la gente que trabaja en el club y que cada uno de ellos me brindó un abrazo sincero y apoyo en este tiempo", indicó Salcedo.

Asimismo, el defensa de 30 años agradeció públicamente la gestión de la dirección deportiva encabezada por Iván Alonso, quién facilitó su salida de la institución tras un mes turbulento.

Gracias a la directiva por empatizar conmigo en estos momentos y cuando los necesite (I. Alonso y Mati C.). Gracias ´Tuca´, presi Víctor y ´Conejo´ Pérez por qué no se equivocaron al haberme convencido de venir a esta gran institución", sentenció en su texto.

Por ahora, el futuro de Carlos Salcedo apunta hacia la frontera, donde todo indica vivirá una segunda etapa con los Bravos de Juárez, tras su primer paso en 2022.