Cerrada pelea en Circuito Charro Coahuilense

Gran noticia, me envía mi colega Juan Borjas de Saltillo, en donde menciona que aprovechando que ya conocen el terreno los integrantes de la agrupación Hacienda La Purísima se alzaron con la segunda mejor puntuación de la séptima fase del Circuito Charro Coahuilense y se metieron a la pelea en busca de un boleto para las grandes finales.

Esta fase que corresponde al Séptimo Circuito Charro Coahuilense, que tiene como sede el lienzo de la Hacienda La Purísima y el equipo que capitanea Carlos Valdez logró la mejor marca con 313, atrás de los 321 que había logrado Valle de Saltillo en la primera parte y que ahora acumulado a lo alcanzado llegó a los 1572 puntos en total con una participación menos.

Las otras puntuaciones logradas ayer en las dos charreadas efectuadas fueron así: El Cortijo 211, Charros de la Saltillo 258, Campo Charro 145 y Charros de la Antonio Narro 148, en tanto que Hacienda La Purísima de la categoría Infantil B obtenía 144 unidades.

LA ACTUACIÓN DE HACIENDA LA PURÍSIMA

La gran virtud del equipo de casa, no solo fue aprovechar la localía, sino también en la primera fase de su participación, ya que en las tres primeras suertes lograron un acumulado de 167 puntos que fue una buena ventaja.

Primero en la cala de caballo Juan Manuel Ruiz López lograba 36 puntos, mientras que en los piales Álvaro Córdoba Pizarro acertaba dos de 18 y 19 puntos para llevarse 37 a la bolsa.

Cerrando esa primera fase en el coleadero y entre José Alfredo Córdoba (36 puntos), el capitán Carlos Alberto Valdez López (25) y Mauricio Ruiz Flores (33) se llevaron un acumulado de 94 unidades.

Posteriormente en la jineteada de toro el chamaco Patricio Labastida Figueroa realizó una buena monta que le valieron 22 puntos, en tanto que en la terna en el ruedo lograban 54 puntos más, con un lazo de cabeza de 27 puntos de Álvaro Córdoba Pizarra y un pial también de 27 puntos a cargo de Javier Acosta Ruiz.

Y ya en la parte final la suerte no corrió de su lado, ya que tras de la monta de yegua de José Emanuel Cerecero de 22 puntos, en las manganas a pie Javier Acosta Ruiz solo alcanzó una buena de 27 puntos y en las manganas a caballo José Alfredo Córdoba Valdez también solo una de 23 puntos y cerró Jesús Emanuel Cerecero con el paso de la muerte que no cuajó un buen traspaso y aparte de no obtener puntos, fue sancionado con 2 puntos.

Así va hasta el momento esta séptima fase del Circuito Charro Coahuilense, valle de Saltillo 1878, hacienda la Purísima 1572 y Charros de Saltillo 1597 puntos.