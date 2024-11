Checo merece permanecer en la Fórmula Uno.- Ocon.

CIUDAD DE MÉXICO 04-Nov-2024 .-Los resultados de Sergio Pérez en este 2024 no tienen explicación.

Si alguien conoce de las capacidades del mexicano en cualquier tipo de circunstancia y con monoplazas de menores prestaciones son algunos de sus ex compañeros, pues a lo lejos veían como esas limitaciones a veces se convertían en podios.

Esteban Ocon, quien compartió el garaje de Force India en 2017 y 2018 con Checo, aseguró que el lugar del bólido número 11 es al frente, peleando con McLaren, Ferrari y con Max Verstappen.

"Es un piloto con muchísimo talento, eso fue lo primero que pensé cuando me enfrenté a él. La forma en que se adapta a diferentes condiciones, la forma que tenía de controlar el auto, es lo que más me impresionó, y alguien que se enfoca mucho en hacerlo bien en su trabajo. Yo estaba muy joven y obvio le aprendí bastante.

"No estoy muy pendiente de lo que está sucediendo con él y lo que pasa en Red Bull, pero yo sé que Checo es un gran piloto y debería estar peleando al frente, no entiendo qué es lo que está pasando exactamente y porque está tan lejos de los de adelante, pero debe haber algo que no está funcionando y espero que eso cambie, porque obvio

Checo merece permanecer en la Formula 1", comentó el francés al podcast Fórmula Latina.

Durante esos 2 años que Pérez y Ocon corrían juntos en el mismo equipo, el tricolor subió al podio en tercer lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán en 2018.