"Checo" Pérez brilla con tercer mejor tiempo en el Gran Premio de Italia 2023

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez está demostrando su gran nivel en el Gran Premio de Italia 2023 al lograr una destacada actuación en los entrenamientos libres en el icónico circuito de Monza. En la segunda práctica libre (PL2) de este viernes, Pérez se ubicó en la tercera posición, consolidando su presencia en el top 3 del fin de semana.

Durante la PL2, "Checo" Pérez, piloto del equipo Red Bull Racing, completó una vuelta rápida impresionante de 1 minuto y 21.540 segundos, lo que le permitió asegurar la tercera posición en la tabla de tiempos. El piloto tapatío ha demostrado una vez más su habilidad en esta pista y parece estar en sintonía con el circuito de Monza.

El primer lugar en la PL2 fue conquistado por el piloto español Carlos Sainz, quien coincidentemente celebra su cumpleaños número 29 hoy. Sainz lideró la sesión con un nuevo récord de pista marcando un tiempo de 1:21.355. Su desempeño en el circuito italiano demostró su destreza y determinación en esta competición.

Por otro lado, el piloto británico Lando Norris, tras una dificultosa primera práctica libre, logró reponerse y obtener el segundo lugar en la tabla de tiempos de la PL2. Su capacidad para recuperarse de un inicio complicado resalta su competitividad y aspiraciones de luchar por los primeros puestos en lo que resta de la temporada.

En contraste, el neerlandés Max Verstappen, bicampeón de la Fórmula 1 y compañero de equipo de "Checo" Pérez en Red Bull Racing, tuvo dificultades durante la sesión. Verstappen expresó su frustración en varias ocasiones a su ingeniero debido a que no logró encontrar la comodidad necesaria en su monoplaza. A pesar de sus quejas, Gianpiero Lambiase, ingeniero de Verstappen, recordó al piloto que la sesión no era de clasificación y le instó a no preocuparse en exceso por los resultados obtenidos en la PL2.

Con un inicio emocionante en Monza, los fanáticos de la Fórmula 1 esperan con ansias las sesiones de clasificación y la carrera que prometen más emociones en esta histórica pista italiana.