Checo Pérez confiesa estar desempleado y sin contrato mientras busca proyecto en F1

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Pérez, mejor conocido como Checo Pérez, reveló en una plática en Puebla que aún no tiene contrato firmado para la temporada 2025 de la Fórmula 1, y que está desempleado en estos momentos.

A pesar de los rumores que lo vinculan con equipos como Cadillac y Alpine, el piloto mexicano confesó que no ha cerrado su carrera como quisiera y que necesita un proyecto motivador para regresar a las pistas.

"A principios de año tuve una plática en León y dije 6 meses, y todos me decían 'ya va a ser tiempo'. Así que no quiero poner fecha. Si regreso, será porque encontré un proyecto que me motive a dar mi 100%," comentó el tapatío.

Durante su paso con Red Bull, Checo Pérez vivió una montaña rusa de emociones, con triunfos, podios y la presión constante de la prensa, los fans y el equipo. Ahora, antes de aceptar cualquier oferta, analizará los beneficios deportivos y personales, considerando también a su familia.

"Hoy estamos en contacto, creo que las cosas se van a empezar a mover en los próximos meses. Tendremos que tomar una decisión," concluyó el piloto.

El futuro de Sergio Pérez en la máxima categoría del automovilismo mundial está aún en suspenso, mientras busca la motivación y el proyecto ideal para continuar su trayectoria.