Chelsea derrota 0-4 a Hull City en la FA Cup: Liam Rosenior regresa

Liam Rosenior vivió una jornada especial en su regreso a la que fue su casa hasta hace poco tiempo. El estratega de 41 años describió como algo increíble volver a enfrentar al Hull City. Su equipo actual, Chelsea, mostró una superioridad absoluta para ganar 0-4. La escuadra londinense acumula ocho victorias en sus primeros 11 compromisos bajo el mando del nuevo director técnico. A pesar de realizar siete cambios en la alineación titular, el funcionamiento colectivo no sufrió alteraciones. Figuras como Cole Palmer y Enzo Fernández observaron el dominio de sus compañeros desde el banquillo. El joven Estevao desperdició una oportunidad clara al inicio del juego tras eludir al guardameta rival. La pelota terminó por encima del travesaño ante la sorpresa de los aficionados presentes en el estadio. Hull City resistió los embates iniciales, pero la posesión del balón favoreció totalmente a los visitantes. Liam Delap también protagonizó momentos curiosos en su retorno al campo donde militó la temporada pasada. El delantero estrelló un remate en el poste tras un error en la salida del portero Phillips. La insistencia de los "Blues" obtuvo recompensa poco antes de finalizar la primera mitad del cotejo. Pedro Neto abrió el marcador con un disparo soberbio desde 20 yardas tras una asistencia de Delap. El extremo portugués colocó el esférico en el rincón del arco para romper el cero. Fue un premio justo para el equipo que manejó los tiempos y los espacios con mucha inteligencia. En el complemento, la ventaja aumentó rápidamente gracias a un centro de Neto que sorprendió al arquero Phillips. El balón picó y pasó entre las piernas del guardameta sin que nadie lograra desviarlo. Con el dos a cero, el conjunto visitante manejó el ritmo para evitar cualquier intento de remontada. Estevao redimió su error inicial al marcar el tercer tanto con una definición llena de calma. El brasileño definió desde los 12 pasos para sentenciar cualquier esperanza de los locales en la FA Cup. Finalmente, Neto completó su doblete tras otra gran jugada colectiva liderada por el atacante Delap.