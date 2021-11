México.- Chicharito Hernández queda al borde de las lágrimas por eliminación del LA Galaxy en la actual temporada de la MLS.

Visiblemente triste, Chicharito Hernández se dijo dolido por la prematura eliminación del LA Galaxy, incluso, casi entre lágrimas, ofreció disculpas a los fans.

Asimismo, Javier Hernández dejó en claro que dio todo de su parte para que el conjunto angelino buscara en los Playosffs de la MLS un título más.

"Estamos dolidos, ofrecemos disculpas a los aficionados. Lo di absolutamente todo, la próxima temporada quiero darlo todo. Buscar ser campeón. Estoy muy dolido. Me duele mucho esto"

Vale decir que el LA Galaxy empató a tres goles ante el Minnesota United; el gran héroe de la tarde fue el Chicharito al despacharse con doblete.

Chicharito Hernández lamenta su larga lesión

Pero los lamentos del Chicharito Hernández no pararon ahí, ya que recordó la desafortunada lesión que le provocó perderse 12 partidos con el LA Galaxy.

Sin embargo, Javier Hernández aclaró que no se siente frustrado por ello, sino dolido, pues su presencia en el campo quizá hubiera ayudado a su equipo a calificar a los Playoffs de la MLS.

"No estoy frustrado, estoy dolido. Di todo lo mejor de mí desafortunadamente me perdí 12 partidos, no sé qué hubiera sido si hubiese estado en el campo y no por decir que hubiese sido el héroe, sino quiero decir que las lesiones nos pasaron factura"

El mejor goleador del LA Galaxy fue Chicharito Hernández

Pese a que se perdió 12 partidos, Chicharito Hernández terminó como el mejor goleador del LA Galaxy.

Y es que Chicharito Hernández se despachó con 17 goles en 21 partidos, mismos en los que pudo sumar mil 736 minutos.

Por si eso no bastara, Javier Hernández quedó ubicado como el tercer mejor goleador de la MLS, toda vez que sólo fue superado por Ola Kamara, quien con el DC United computó 19 goles y por Valentín Mariano, delantero del NYC FC que registró la misma cantidad.

Chicharito Hernández es el delantero mexicano más encendido del momento

Ni duda cae que hoy por hoy es Chicharito Hernández el delantero mexicano más contundente, prueba de ello los 17 goles que metió en 21 partidos.

Tales números hacen inexplicable su ausencia en la Selección de futbol de México que dirige Gerardo Martino.

Máxime porque Raúl Jiménez, delantero titular de la Selección de futbol de México, únicamente lleva dos goles en la presente temporada.

Según los propios directivos del Tri, Javier Hernández no es convocado debido a situaciones internas que lo impiden.