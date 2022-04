Chicharito no volverá a la Selección Mexicana con el Tata Martino

El entrenador de la selección nacional dio a conocer que el delantero del Galaxy de Los Ángeles, Javier "El Chicharito" Hernández, no esta en la selección mexicana, esto propia decisión, aunque no dio las razones.

"Javier Hernández no está porque el entrenador en turno no lo ha elegido en estos últimos dos años y casi tres, pero dicho esto quiero decir que no hay nada que yo tenga que compartir con los medios. Toda cuestión que sucede dentro del ámbito de la Selección Nacional se resuelve dentro de la Selección Nacional", confesó ante los medios de comunicación este martes 12 de abril.

Esta decisión llega después de que el Chicharito a traviesa una buena temporada en la MLS, además de que se le a exigido al Tata Martino, a que se incluya al canterano del Chivas a la alineación, esto a que la delantera de México a dejado a desear.

El tata Martino a seguido una línea para darle oportunidad a los nuevos prospectos del futbol mexicano, moviendo a los veteranos de sus puestos, como Javier Hernández y Guillermo Ochoa, para dar paso a mas jóvenes jugadores como Carlos Acevedo y Marcelo Flores.

"Con Marcelo Flores estamos intentando que el Arsenal lo ceda para estar en la siguiente convocatoria contra Guatemala. El futuro depende de lo que el futbolista haga y de lo que observemos", declaró el Tata Martino.